10 cosas que una mujer no necesita realmente en casa

Sabemos que la ternura jamás se pierde en una mujer, pero créeme no querrás que tu futura pareja vea uno de estos muñecos en un momento de intimidad, en su lugar debes resaltar sensualidad y seguridad, tu lado tierno no les resultara nada atractivo, ya que un hombre busca estar con una mujer con quien crecer y no con una joven que aun piensa como niña.