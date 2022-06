12 Tips para tener un hermoso jardín que adorne tu fachada

Es importante que la ubicación de tu jardín sea la más favorable para tu fachada, dependiendo si esta tiene altura o se encuentra al ras del piso, si es mejor colocarlo a lo largo o ancho, donde ubicar el césped y donde las plantas o arbustos, etc. Es importante que tus plantas no cubran ninguna ventana, ya que le quitarán luz natural a tu interior, así como que no cubran el camino que te lleva a la puerta principal.