10 cosas que debes tener en cuenta antes de construir tu casa

Es importante que, para evitarte malos ratos y que el trabajo nunca se concluya, firmes un contrato con una empresa que contrate obreros o con los mismos obreros, estipulando precios por cada trabajo y que se les pagará una vez culminado cada uno de ellos. Esto te lo recomendamos ya que es normal ver obreros independientes que cobran por adelantado y no cumplen con lo pactado, otros que no regresan o comienzan a llegar tarde. Así que si no quieres ganarte dolores de cabeza, contrata a una empresa especialista.