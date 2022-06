Top 5: ¡Las mejores salas del año!

Aquí tenemos un estilo y distribución perfecta para un departamento pequeño, se trata de una sala muy funcional que puede utilizarse como family room o sala de estar a la vez, sin perder la modernidad y buen estilo. Su decoración se basa en colores cálidos y claros que brinden buena iluminación y amplitud. Lo mejor de todo es tener al lado una ventana amplia, balcón o mampara que nos aporte mucha luz natural, en estos casos te recomendamos no cerrarla con cortinas gruesas y oscuras que no permitan el paso de luz, por el contrario si es un área social y no privada a veces ni siquiera son necesarias las cortinas. La pared donde va la TV es ideal para utilizarla como la pared focal, para lo cual puedes pintarla de otro color, tapizarla o revestirla con madera, piedra, etc., y colocar un lindo y moderno mueble para la TV.

