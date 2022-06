6 errores que no debes cometer al decorar tu espacios

Un gran error al momento de decorar, es no atreverse a más y ser innovador dentro de tu propio hogar. Las ideas originales son siempre bienvenidas, porque ellas serán las que reflejen tu personalidad al máximo. Usa la imaginación, sigue las tendencias y prueba con los estilos con que te identifiques más, dándoles tu toque particular de identidad. ¡En homify siempre tenemos muchos magazines para llenarte de inspiración! No olvides de tomar en cuenta estos 6 errores para que tu diseño de interiores sea el fiel reflejo de lo que buscas para tu hogar.

