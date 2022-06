7 Ideas para decorar tu casa al estilo de las mejores series de TV

En esta serie destacan la moda, elegancia y lujo, y lo vemos tanto en sus protagonistas como en cada uno de sus hogares. Es por esto que para decorar nuestro hogar, al comprar muebles y accesorios, nos podemos inspirar en esta serie y tener en cuenta estos aspectos. Si ya tienes algunos muebles comprados y no deseas invertir más dinero, puedes contrastar tus colores neutrales con colores vivos en los cojines, accesorios, alguna pared focal, etc. Y ya que todos tenemos una laptop, igual que Carrie Bradshaw, no olvides tenerla sobre tu escritorio personal, para que te inspires igual que ella al escribir.