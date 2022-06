¡Visita sorpresa! ¿Cómo limpiar la casa en cinco minutos?

Suena el timbre, alguien abre la puerta y anuncia: ¡Ya llegaron! La sorpresa es grande porque los invitados aparecieron antes de lo que se esperaba. No hay más que apresurar lo que quedó pendiente para no quedar mal y presentar una casa organizada, confortable y agradable y, por supuesto no dejar que nuestros amigos piensen que vivimos en medio del caos.

A menudo tenemos que recurrir a nuestro yo pragmático para salir del apuro y ofrecer la casa presentable en unos pocos minutos. No podemos hacer una limpieza profunda del armario, pero podemos mirar a su alrededor, detectar los elementos que causan más peso visual en el espacio que visitarán y reubicarlos.

Se puede empezar por coger una bolsa de basura o cubo para recoger de las zonas comunes de servicio, y del baño, los residuos más notorios. Con un cesto, recoja la ropa, las toallas usadas o ese jersey que fue lanzado en el suelo antes de entrar en la ducha, no hay necesidad ni tiempo de seleccionar, ponga todo en la canasta y luego lo hará por color. Después de eso, cierre todos los cajones y puertas de armarios. Esto último, al mantenerse abierto, dará un aire de descuido. No se olvide de ordenar los cojines del sofá, alinear los controles, los ordenadores, las revistas y empujar las sillas debajo de la mesa. No deje platos sin lavar, los restos de comida además de ser antiestético pueden dejar olores; si no le quedó tiempo, rápidamente páselos por el agua, póngalos en el escurridor y cúbralos con un paño. Es un engaño aceptable cuando estamos en un apuro.

Este es un buen comienzo, pero hay más. Le dejamos más sugerencias en este libro de ideas. Vea qué más podría suceder y qué hacer.