25 hermosos dormitorios con terraza que te encantarán

Y si eres uno de los que pone de excusa que no cuenta con dimensión suficiente para una terraza, pues acá te mostramos que ese no es un pretexto valido, las terrazas son espacios al aire libre, no importa si son grandes, medianas o pequeñas, lo que importa es la comodidad que tu puedas lograr en ellas, por ello este diseño te muestra cómo puedes tener un ambiente perfecto en poco espacio.