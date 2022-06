6 grandes razones para comprar una casa pequeña

Una casa realmente amplia destaca por tener muchos ambientes espaciosos, por lo que la intimidad de familia se pierde, ya que cada uno está en su ambiente favorito y difícilmente se ven a menos que no sea a cenar. Pero, por el contrario, en el caso de una casa pequeña, existen ambientes integrados y más íntimos que permiten tener a la familia más unida y pasar tiempo juntos, no sólo cenando sino que también jugando, viendo una película, conversando, etc.

En esta foto nuestros expertos arquitectos nos muestran un hermoso diseño y construcción de una casa pequeña y hermosa, de estilo moderno.