Como remodelar un minidepa ¡con menos de 1000 soles!

Cuando las habitaciones son pequeñas y no tenemos mucho presupuesto para hacer grandes obras que mejoren la funcionalidad de las mismas solo nos queda un remedio: usar la creatividad, mucha creatividad. Sin embargo no era eso lo que estaba ocurriendo en este dormitorio. Con una decoración desastrosa el estilismo de este cuarto no tenía ninguna gracia. Pero, ¿cómo transformarlo sin gastarnos más dinero del que nos gustaría? La solución en la siguiente imagen.