7 hábitos que mantendrán impecable tu cocina

El orden es un factor importante para mantener una cocina impecable, por ello tener cosas que no usas al aire libre simplemente genera saturación y desorden en el ambiente, pero lo peor quizás no sea eso, ya que al contar con elementos que no se usan es normal que estos se llenen de polvo, es decir que lo único que genera es que tengamos más cosas que limpiar.

Lo mejor en estos casos es mantenerlos guardados y solo sacarlos cuando realmente lo necesitemos, pero posterior a ello hay que procurar volverlos a su espacio de almacenamiento correcto.