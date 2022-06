7 errores que convierten tu casa en un caos total

Las personas somos acumuladoras por naturaleza. Aunque no necesitemos ciertas cosas, siempre las terminamos guardando bajo pretextos tontos como “algún día me puede servir , tengo recuerdos con esto , se ve bonito en este lugar”. Debes ser más frío, desechar lo que no te sirve para así dar paso a cosas realmente necesarias y que si contribuirán al estilo de tu hogar.