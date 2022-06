6 fotos de una casita preciosa de estilo rústico

Si tienes la opción de colocar una chimenea en tu sala sería fenomenal, ya que es un elemento muy visto en este estilo. Sin embargo, sabemos que no todos los departamentos tienen la opción de una chimenea rústica o comprar alguna de sus variantes modernas ya que pueden resultar muy costosas, pero no te preocupes ya que no es determinante. Pero por otro lado, tener muebles cómodos de colores cálidos y armoniosos con el estilo rústico si es fundamental.

No olvides la importancia de los ambientes integrados como la sala y comedor, ya que proveerás de más luz y amplitud a tus ambientes.