12 errores que todos cometemos al remodelar la cocina

Nunca decores con un color que no es de tu agrado, y peor aún si es el color que predominará en tu cocina. Ya sea por una moda, tendencia o recomendación de algún experto, si ese color no te gusta entonces no lo uses. Recuerda que la cocina es un lugar donde pasamos mucho de nuestro tiempo cocinando, desayunando, arreglando, etc., en lugar de alegrarte por tu remodelación, sentirás que cometiste un grave error si usas ese color que jamás hubieras elegido sola.