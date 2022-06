6 ideas fantásticas para colocar tus azulejos

Los azulejos son elementos de fácil limpieza, es ahí donde recae su uso constante en los pisos y paredes del hogar.

Para lograr una distribución de este material en forma paralela y perfecta debes tener muy en cuenta el lograr establecer filas y columnas exactas, sumado a ello debes procurarte de no romper el patrón en cuento al diseño, porque aunque no lo creas no todas las piezas encajan a la perfección entre sí, debes escogerlas con cuidado antes de poner una después de otra.