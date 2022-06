10 colores geniales para pintar una sala pequeña

Contar con una sala pequeña siempre es un dolor de cabeza, ya que siempre estamos preocupados por los muebles que la deben integrar, procurando que estos no ocupen demasiado espacio y ni que decir de cuando se trata de pintar las paredes, es aquí donde el temor aumenta y no queremos escoger otro color que no sea el blanco, esto sin tener en cuenta que hay muchos más colores que pueden ser igual de beneficiosos y pueden llegar a hacer que nuestro espacio resalte de una manera sorprendente, es por eso que en esta lista encontraras 10 colores con el cual le podrás hacer frente a una sala pequeña, toma nota y escoge el que más te guste ya que estos colores son generalmente usados por grandes profesionales.