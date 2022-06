12 malos hábitos que pueden estar dañando tu salud

Si bien estos elementos sirven ´para limpiar, no quiere decir que por ello no debamos limpiarlos también, ten en cuenta que al barrer la escoba absorbe polvo y pelusa, estas sin no las sacas de sus cerdas simplemente quedarán ahí y volverán a caer al piso, casi como si no hubieras realizado limpieza alguna en tu hogar.

