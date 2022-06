¿Cómo lograr una decoración moderna en tu hogar?

Aunque resulte una obviedad no viene mal recordarlo. Los muebles modernos, de formas y líneas rectas, mejoran la vista y la calidad de los espacios. Son cómodos, originales y se pueden conseguir en distintos materiales. En definitiva, ¡verdaderas piezas de diseño que no pueden faltar en tu hogar! Y si hablamos de diseño y de arte no te olvides de colocar algunos curadores de art moderno en tus paredes son una gran forma de sumar estilo.