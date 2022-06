10 razones por las que una casa ordenada cambia nuestras vidas

La ansiedad mayormente se produce cuando postergamos tareas con la promesa de hacerlo próximamente, y eso no se cumple, entonces ese sentimiento de ansiedad se acrecienta cuando habitamos un espacio en el que no se siente bien debido a la montonera y/o suciedad. Si no resolvemos el origen del problema, reforzamos un círculo vicioso de sentimientos de poca utilidad.

¿Qué hacer? Crear una atmósfera diferente, saludable, armoniosa entre el espacio, las cosas y nosotros, en términos de distribución, textura y color. Al hacer esto, con el tiempo lograremos disminuir la ansiedad.