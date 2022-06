29 comedores perfectos para cualquier casa pequeña

¿Conoces la sala comedor ? ¿Por qué no hacer una cocina-sala-comedor? Aunque no lo creas, es posible que tres ambientes de tu hogar se complementen como se muestra en esta idea. ¿Lo esencial?, una encimera alargada en forma de 'L' que te permitirá preparar alimentos y colocar sillas en los costados que reemplazarán al común de los comedores. Adórnalos como quieras pero preocúpate de no abusar rodeando de muchos objetos el lugar.