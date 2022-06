5 Reglas de oro para tener una decoración impecable

Cuando decoras tu hogar, no basta solo con combinar y armonizar bien los colores y estilos, es también muy importante tomar en cuenta pequeños detalles que hacen la diferencia en cada ambiente como por ejemplo tener suficiente espacio de almacenamiento, cuidar que no se vean los cables de teléfono o TV, no exagerar con los adornos o accesorios, ordenar y limpiar siempre los ambientes, etc. Es por esto que el día de hoy te traemos 5 reglas de oro que debes tener en cuenta para que tu decoración se vea impecable. ¿Listo para tomar nota? ¡Vayamos a ver cuáles son!