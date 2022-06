9 errores comunes en la decoración de tu dormitorio y cómo evitarlos

Es obvio que la cama es el punto central y quizás el más importante de cada habitación. Si este no transmite comodidad y confortabilidad, esta habitación nunca invocará alegría. No lamento el dinero y no escoja un pequeño espacio para dormir. Decidir por una cama que incluso ocupa una gran parte de la habitación le aseguramos que le dará mucho más placer.