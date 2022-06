28 ideas geniales para ahorrar dinero en tu hogar

Llegar a tener una casa hermosa no tiene por qué ser sinónimo de altos costos, es más, el diseño de interiores no se basa en ello, más bien el diseño de interiores te enseña a colocar ciertas cosas en lugares específicos, en zonas donde resalten y se luzcan al máximo, dando la impresión de que son esplendidas obras de arte. Es por ello que en este libro de ideas hemos reunido 28 tips de profesionales que nos enseñaran a cómo ahorrar dinero en nuestro hogar y no solo en cuanto a la decoración, sino también en ciertos factores que no somos conscientes y que a la larga perjudican nuestro bolsillo, de esta forma lograremos grandes resultados con poca inversión, acompáñanos y descubre lo que puedes lograr en tu hogar.