7 ideas geniales para separar tu entrada de la sala

Si deseas una división mucho más predominante pero son poner una pared que quite la iluminación, puedes colocar una gran estantería abierta que vaya de piso a techo de alto y todo el largo de una pared. Este es un ejemplo ideal para una decoración moderna, donde vemos la gran repisa de color blanco con algunas puertas de madera al natural, en los estantes no sólo se pueden colocar libros o revistas, sino también adornos, trofeos, fotos, accesorios, etc.