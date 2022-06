10 Sofás ideales para convertirse en los protagonistas de tu sala

Estas sillas BKF también son un clásico en cuero vacuno al natural, pero con una estructura de fierro color negro. Definitivamente no son tan cómodas como las otras, ya que estas no tienen acolchado, sin embargo son otra propuesta que también se robaría todas las miradas de tus invitados. Si bien estas sillas fueron creadas en los años 30, en la actualidad no se suele utilizar mucho cuero vacuno por respeto a la vida animal, sin embargo puedes utilizar cualquier tipo de tapizado y colores vivos para este diseño de sillas.