10 cosas que debes renovar en tu dormitorio urgentemente

Si bien cada cambio de temporada compramos ropa nueva, también es necesario deshacernos de la que ya no usamos. Si no lo haceos, acumularemos no solo mucha ropa, sino que también polvo, moho y pollilas por la cantidad de prendas, y ni qué decir que ya no tendremos más espacio para guardar nuestras nuevas adquisiciones. Te recomendamos, cada cambio de temporada, seleccionar las prendas que ya no utilizarás y dividirlas en las que están en buen estado para donarlas y las que están en mal estado para desecharlas.