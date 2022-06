Una casa prefabricada ¡construida en tiempo record!

La ventaja de una casa prefabricada es que el montarla es básicamente como armar una estructura de lego. Esta casa cuenta con un armazón de acero galvanizado que desde ya nos deja ver cómo ser la distribución de sus ambientes.

Otra ventaja es que los residuos y escombros no existen, tal como si sería en el caso de un hogar hecho con cemento y ladrillo, pero no se dejen engañar, esto no quiere decir que no sean resistente, ya que están hechas de tal forma que perduren muy buen tiempo.