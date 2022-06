8 cosas en casa ¡que debes eliminar de inmediato!

Mantener una casa organizada no es tarea fácil y tú más que nadie debe saberlo. Además de quitar el polvo y limpiar, necesitas hacer una limpieza a fondo periódicamente. Si no lo haces, poco a poco te irás llenando de cosas que no volverás a usar y se quedarán allí por años, ocupando espacio.

Puede que no quieras eliminar cosas que tengan un valor sentimental para ti y es lógico que quieras conservarlas, pero hay otro tipo de cosas que definitivamente tienes que desechar. En este magazine te contaremos acerca de 8 cosas que de seguro tienes en tu casa y están haciendo que la buena energía se pierda. ¿Sabes cuáles son?