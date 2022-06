8 creencias falsas a la hora de amoblar un depa pequeño

No, no puedes, es físicamente posible pero no estilísticamente óptimo. Al igual que la pared de acento y puntos de baldosas, la agrupación de todas sus fotos o citas de inspiración en una de las paredes está demasiado abrumador. Pero esto no quiere decir que no se puede pasar más de una foto en una pared, sólo que tienes que hacerlo de forma práctica. Planificar sus agrupaciones de antemano y tratar de no agrupar más de seis elementos juntos.

