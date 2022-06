12 jardincitos internos que puedes hacer en casa

Muchas veces nos quejamos de que no tenemos espacio en el hogar sin darnos cuenta que la realidad no es necesariamente esa, lo que muchas veces puede estar pasando es que no estamos observando detalladamente nuestro entorno y así dejamos pasar por alto espacios realmente potenciales, tales como los huecos bajo la escalera donde fácilmente puede caber un hermoso jardín.