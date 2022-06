7 Consejos de Feng Shui para una cocina armoniosa

Antes de la decoración de la cocina, viene el diseño y la arquitectura de interiores por parte de los expertos, y es aquí donde debemos considerar la ubicación de nuestra cocina. Para aplicar la doctrina del Feng Shui en este espacio, se sugiere orientar la cocina preferiblemente hacia el sur y ubicarla cerca de la puerta de ingreso pero sin que al entrar ya se vea el interior de la cocina. Además, no es recomendable ubicar la puerta del baño al lado de la cocina ya que no sólo no es saludable, sino que también afecta la energía vital del ambiente. Como último consejo, la encimera o mesa de trabajo no debe ubicarse de tal manera que uno trabaje dando la espalda a la puerta de ingreso, o sin una ventana en la cocina.