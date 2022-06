Si tienes más de 30 años, estas cosas no deben estar en tu casa

¿No es divertido ser un adulto? No hay tiempo para ir a la cama, se puede comer helado siempre que queramos, no tenemos que pedir permiso a los padres para ir a dormir a casa uno de nuestros amigos, entre otras cosas. Sin embargo, con mucha libertad, también viene una buena dosis de responsabilidad, como pagar el alquiler, pagar la luz… bueno, pagar todo uno mismo.

Pero anímese. No todo es malo. Una de las partes buenas, de ser un adulto, es de ser responsable del estilo de nuestra casa. Y no piense que es difícil decorar la casa, porque tiene a nuestros profesionales que siempre traen buenas ideas para hacerlo. Hoy día, tenemos una lista de cosas que no debes hacer -o debería reconsiderar pronto- en tu casa, si tienes más de 30 años. ¿Comenzamos?