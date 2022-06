23 salas pequeñas y hermosas con ideas para renovar la tuya

El estilo vintage se ve realmente hermoso en la decoración de cualquier ambiente y por eso no podíamos dejar de mostrártelo en la sala. En este estilo no pueden faltar los cómodos sofás con tapizado de un solo color y patas de madera, un baúl que puede servir como mesa de centro o como decoración, accesorios antiguos como la jaula de pájaro que vemos sostenida de la repisa, etc.