22 consejos para ahorrar tiempo y estrés en la cocina

En la revista Homify, casi todos los días te mostramos hermosas cocinas, con arreglos inspiradores, que desde que los ves, tu corazón late más rápido; y no debes sentir vergüenza, porque a nosotros también nos pasa lo mismo.

El artículo de hoy será un poco diferente, presentaremos, al cien por ciento. un enfoque de funcionalidad. Desde las fachadas de los edificios más extraordinarios, hasta los muebles más sencillos, los cuales buscan aliviar la creciente frustración en nosotros, por el diseño y uso de una cocina poco práctica. Lo mismo revelan los chefs profesionales, a la hora de preparar sus complacientes recetas.

En casa escucharás: ¡quiero una nueva cocinar, amor! Ésta no me ayuda, me hace perder mucho tiempo y las recetas no me salen como debieran. ¡Es incómoda!

Entonces, es cuando Homify entra en acción, para mostrarte trucos y secretos, que harán que tu cocina sea única, práctica y funcional, con una decoración hecha por nuestros especialistas en cocinas.