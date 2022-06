5 Secretos del Feng Shui para generar riqueza y abundancia en Marzo

La cocina, por ser un ambiente de trabajo y manipulación de alimentos, es un ambiente que constantemente se ensucia y desordena, siendo el que más pulcro y ordenado debe estar por un tema de salud. Pero esto no es todo, el Feng Shui considera la cocina como el ambiente de mayor relevancia en el hogar por lo que siempre debe estar limpio para permitir el acceso de energías positivas. Además tenemos otros consejos en la cocina para la prosperidad: es recomendable utilizar las cuatro hornillas ya que de esta manera circulará la abundancia familiar y no se estancará, la calidad de nuestros alimentos debe ser la mejor ya que representa el Chí de nuestros cuerpos, y finalmente no ubiques el baño al lado de la cocina debilita la energía vital y no es higiénico.