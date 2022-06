Una hermosa casa de playa peruana que deslumbra modernidad

La escalera es un punto que debíamos parar a analizar, nótese como el concreto es el que marca las siluetas en toda la estructura del hogar de manera genial, no requiere de nada adicional para lograr sorprender a alguien, aun así no podemos negar que su fusión con la madera logra un contraste y una belleza única. Pero centrándonos solo en la escalera no podemos dejar de ver los bellos escalones iluminados perfectamente con pequeños focos leds y como estos contrastan de forma fenomenal con una baranda de madera barnizada.