6 Increíbles salas y comedores peruanos que querrás en tu hogar

No hay nada que no encante en Cusco y esta residencia familiar de 600 m2 no es la excepción. Al igual que en toda esta provincia, vemos mucho uso de elementos naturales en cada uno de los ambientes de este hogar y muchos asientos para que toda la familia disfrute cómodamente de momentos unidos tanto en la sala como en el comedor. Y no podemos dejar de notar una hermosa chimenea rústica en la sala, que invita a todos a calentarse de las bajas temperaturas de la zona al lado de un chocolate caliente o un café.

