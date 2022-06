Repisas: 10 ideas geniales ¡que puedes copiar ya!

La combinación de materiales específicos puede hacer que tu mobiliaro tenga un look totalmente distinto y versátil que puedas adaptar al estilo de tu proyecto. Fíjate en estas repisas realizadas con estructura metálica y revestidas con paneles de madera. No solo sus materiales le dan un look industrial, la manera en la que se instalaron (colgadas del techo) le añade un atractivo extra a esta pieza modular.

