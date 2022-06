6 Diseños modernos que te inspirarán a renovar tu hogar

Con el pasar de los años, todos nuestros ambientes van a pasar de moda, y algunos más rápido que otros por el uso de ciertos materiales muy de moda en cierta época. Por ejemplo, en la cocina y baños la tendencia de cerámicos de hace 25 o 30 años es muy distinta a la de la actualidad y uno a simple vista puede darse cuenta hace cuantos años no renuevas estos ambientes. Sin embargo, no es lo mismo con los dormitorios o sala y comedor ya que la diferencia se puede ver en los adornos, muebles, entre otros artículos. Pero la gran pregunta es ¿quieres que tus invitados se lleven una impresión que tu hogar ya está pasado de moda y que es tipo de una remodelación? Imaginamos que no y es por esto la importancia de estar revisando cada cierto tiempo las tendencias de la actualidad y cada cierta cantidad de años renovar nuestros ambientes.

Para inspirarte y darte algunas ideas, el día de hoy te traemos 6 diseños modernos de distintos ambientes del hogar. Ver con frecuencia nuevas ideas te facilitará la renovación de tu hogar ya que podrás determinar con más facilidad lo que te gusta y cómo se vería en tus ambientes. ¿Listo para ver estas súper ideas que nos traen nuestros expertos decoradores de interiores? ¡Empecemos!