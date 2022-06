11 errores que se cometen en casas pequeñas

Si el diseño de tu casa, a tus gustos y preferencias, no te fue fácil; no esperes que la decoración sea rápida y que la puedas hacer en un día; tal vez es más complicada por los detalles y complementos que necesita, pero debes tener en cuenta que repetir muebles, artefactos o accesorios que cumplen funciones similares o iguales, no está bien.