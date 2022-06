Los 6 típicos errores en el una casa grande

El uso de los colores es vital para cualquier tipo de actividad en especial, si nos vamos a encerrar en el típico blanco y negro, que al usarlos consecutivamente logran aburrir, no solo visualmente, sino también psicológicamente; no vamos a obtener un resultado agradable. Sin embargo, nadie dice que es malo usarlos, simplemente, debemos tener cuidado de no exagerar y de combinarlos con colores más llamativos.