7 trucos de limpieza que te cambiarán la vida para siempre

Renovar la casa no siempre es meter cosas nuevas; a veces es, nada más, sacar cosas viejas. No vas a creer cómo la limpieza a fondo de la casa puede darte ambientes de verdad renovados. Este libro de ideas te cuenta consejos que no siempre tenemos en cuenta cuando miramos nuestro hogar con ojos acostumbrados.

¿Cuántas veces escuchaste que renovarse es renovar energías? Sacar todo de una pieza para volver a ponerlo con otra impronta. Con estos consejos vas a poder ver más allá de lo habitual los espacios de tu casa. Una epifanía de la mugre, podríamos decir, necesaria para que, con poco trabajo y poquísimo gasto, llegues al nirvana del bienestar y el confort en tu propia casa. ¿Exagero? Lee lo que sigue y vas a ver que no. ¡Adelante!