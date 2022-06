20 Ideas para decorar tu cocina con tu estilo favorito

El color naranja no solo aporta alegría y energía positiva a los ambientes, sino que es un color recomendado en las cocinas ya que abre el apetito de las personas presentes en esta zona. Si no quieres que tus muebles o paredes tengan este color, una forma de decorar sutilmente tu cocina con este color es con pequeños detalles como por ejemplo llenar un bowl transparente con naranjas o flores de este color, etc.