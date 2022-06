18 ideas para que el ingreso a tu casa se vea sensacional

Si vives en un departamento pequeño y no quieres que lo primero que vea la persona que ingrese a tu casa sea la cocina, puedes colocar un muro que de la sensación de un pequeño pasillo. Ya que no hay espacio para una gran decoración, puedes pintar esta pared de negro y dibujar o escribir en ella para crear una decoración original. De la misma manera, para no tener un ingreso oscuro puedes tener en una de tus paredes bloques de vidrio que iluminen la entrada.