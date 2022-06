18 ideas para que renueves tu habitación

¿Quién no se ha encontrado con un pilar o columna “improvisada” que obstaculiza un espacio aprovechable? Homify te demuestra que no es problema porque puedes sacarle provecho para darle utilidad. Un pequeño pilar puede hacer de nuestro diseño una pesadilla, pero no hay que preocuparse siempre se puede encontrar la manera de sacarle provecho, puedes organizar tu habitación ideal.