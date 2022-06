Cuando llega el momento de renovar nuestra casa, una de las primeras cosas que pasa por nuestra mente es pintar las paredes de nuestra casa de un color nuevo o del mismo color pero que se vea todo como nuevo. Y si bien pintar puede sonar sencillo o no es nada difícil, si es importante que seas preciso y cuides de no manchar otros espacios que deben quedar libres de pintura. Pero esto no es todo ya que existen 8 errores comunes que se cometen al momento de pintar la casa, ¿quieres ver cuáles son? Vayamos a verlos y tomar nota para no cometerlos: