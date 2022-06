9 súper ideas económicas que harán que tú casa siempre luzca hermosa

En Perú, exactamente en Lima, contar con una chimenea real no es necesario, el frio no cala tanto en los huesos como para apostar a integrar una estructura así dentro de la decoración, pero no podemos negar que la imagen de una chimenea dentro de una casa llena de calidez y amor a la decoración y a los integrantes de la familia, por ello nada mejor que apostar por un diseño artificial, uno donde se pueda apreciar aquella calidez sin generarnos asfixia y demasiadas altas temperaturas, una idea genial que cae a la perfección ahora que acabamos de ingresar a la estación e Otoño.