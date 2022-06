Reforma tu patio con estas ideas (15 propuestas geniales)

No te vayas a alguno de los extremos, porque cuando la sombra se torne fría no tendrás donde disfrutar los rayos del sol; así como cuando dichos rayos sean intensos será un martirio no tener áreas sombreadas. Lo mejor es tener un patio mitad sombra y mitad luz, así tú puedes reposar del lado donde quieras y cambiarte cuando así lo decidas.