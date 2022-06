14 puertas deslizables ¡Que puedes instalar en casa!

Esta puerta corrediza de metal y vidrio permite dividir tu cocina cuando desees cocinar en privado sin que los aromas salgan de ella o simplemente si no deseas que tus invitados ingresen, etc. Pero a la vez, gracias al vidrio nunca pierdes la conexión entre los ambientes sociales y tu cocina. Lo mejor de todo es que cuando abres las puertas no pierdes espacio en ninguno de tus ambientes y regala mucha modernidad.