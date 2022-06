6 cosas en las que no debes invertir sin antes pensarlo dos veces

Es importante que, siempre que salgas a mirar en tiendas, solo compres lo que necesitas en el momento, no de acá a dos o cuatro meses. Esto se ve mucho en personas que tienen un bebé o hijo pequeño y le compran juguetes o ropa proyectándose a dos o más años al futuro. Pero para mantener tu casa siempre ordenada y limpia, los expertos en decoración de interiores te recomiendan no comprar lo que no necesitas en el momento, y de esta manera evitar acumular cosas y desordenar tu casa.